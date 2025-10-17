14 Yıl Kayıp Olan Kardeşin Cinayetinde Şok Gelişme

Eskişehir'de 14 yıldır kayıp olan Muharrem Kılınç'ı öldürüp ahırın temeline gömdüğü iddia edilen kardeşi Ali Kılınç adliyeye sevk edildi.

Odunpazarı ilçesi Yahnikapan Mahallesinde 2011 yılından bu yana kayıp olan ve kardeşinin ahırının temeline gömülmüş halde 14 yıl sonra cansız bedeni bulunan Muharrem Kılınç'ın kürekle kafasına vurularak öldürüldüğü iddia edilen kardeşi Ali Kılınç (61) Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri'nce adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR