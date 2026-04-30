14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticaretinden hakkında kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri ve Merkez Jandarma Karakolu ekiplerince aranan şahısların yakalamasına yönelik çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali D. Yayla Mahallesi'ndeki parkta yakalandı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi - ANTALYA
