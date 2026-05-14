Polis 14 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı

Afyonkarahisar'da 14 Yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde Ü.Y. isimli şahsın 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

