14 yaşındaki kızı taciz eden taksiciye meydan dayağı

Düzce'de esnafın kulağına çalınan mide bulandıran iddia tansiyonun birdenbire yükselmesine neden oldu.

14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği söylenen taksiciyi yakalayan 2 şahıs kalabalığın ortasında meydan dayağı attı.

SON ANDA ELLERİNDEN KURTULUP KAÇTI

Vatandaşlar kaldırımda toplanarak o anları izlerken, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kemer darbeleri de indirilen taksicinin yediği dayak sonrası bölgeden apar topar kaçtığı anlar yer aldı.