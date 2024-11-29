14 yaşındaki kızı taciz eden taksiciye meydan dayağı
Düzce'de 14 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddia edilen taksi şoförüne vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kemerle de dövülen taksicinin yediği dayak sonrası kalabalığın içinden sıyrılarak kaçtığı anlar yer aldı.
Düzce'de esnafın kulağına çalınan mide bulandıran iddia tansiyonun birdenbire yükselmesine neden oldu.
14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği söylenen taksiciyi yakalayan 2 şahıs kalabalığın ortasında meydan dayağı attı.
SON ANDA ELLERİNDEN KURTULUP KAÇTI
Vatandaşlar kaldırımda toplanarak o anları izlerken, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kemer darbeleri de indirilen taksicinin yediği dayak sonrası bölgeden apar topar kaçtığı anlar yer aldı.