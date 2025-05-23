14 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Evde başından vurulmuş halde bulundu
Ankara'da 14 yaşındaki kız çocuğu evindeki ruhsatsız tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Kızın ölümündeki gizem yerini korurken ilk incelemelere göre, cinayet şüphesi bulunmadığı için intihar ettiği veya kazara silahı ateşlediği değerlendiriliyor.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün öğle saatlerinde 14 yaşındaki Sultan Yılmaz, evindeki ruhsatsız tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
CİNAYET ŞÜPHESİ BULUNMADI
İlk incelemelere göre cinayet şüphesinin bulunmadığı olayda kız çocuğunun intihar ettiği veya silahla oynarken yanlışlıkla ateşleyerek hayatına son verdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ
Hayatını kaybeden Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa