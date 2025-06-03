14 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli böyle yakalandı

14 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli böyle yakalandı
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14 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli böyle yakalandı
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İstanbul'da 14 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yürütülen soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir uygulama üzerinden yapılan taciz içerikli yazışmaların sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, söz konusu yazışmaların H.Ş'ye (14) ait olduğu tespit edildi.

"TEHDİT VE ŞANTAJLARDA BULUNDU"

Polis ekiplerinin görüştüğü H.Ş, "2-3 hafta önce bir oyun uygulaması üzerinden ismini C. olarak söyleyen kişiyle tanıştığını, cep telefonu üzerinden konuşmaya başladıklarını, bu kişinin sonraki süreçte görüşmek istememesine rağmen kendisini rahatsız ettiğini, tehdit ve şantajlarda bulunduğunu" beyan etti.

AVCILAR'DA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen polis, kimliği tespit edilen A.D'yi (22) Avcılar'da gözaltına aldı. Şüpheli hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yürütülen soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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