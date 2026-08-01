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132 yıl hapis cezasıyla aranan cinsel istismar hükümlüsü Kars’ta yakalandı

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Kars’ta hakkında "On İki Yaşını Tamamlamamış Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan kesinleşmiş 132 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonla Sarıkamış ilçesinde yakalandı.

Kars'ta hakkında "On İki Yaşını Tamamlamamış Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan kesinleşmiş 132 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonla Sarıkamış ilçesinde yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Yapılan titiz takip ve istihbari çalışmalar sonucunda, "On İki Yaşını Tamamlamamış Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan hakkında 132 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. isimli firari hükümlünün Sarıkamış ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzere harekete geçen polis, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan S.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlünün cezaevine teslim edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, halkın huzurunu kaçıran, sokakların güvenliğini tehdit eden her türlü suç unsuruyla mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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