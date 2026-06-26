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Bursa'da 13 yıldır aranan dolandırıcı yakalandı

Bursa'da 13 yıldır aranan dolandırıcı yakalandı
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Hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 13 yıldır aranan R.E., Bursa'da polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bursa'da, hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan ve 13 yıldır aranan hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ile "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 Aralık 2013 tarihinden bu yana aranan R.E.'nin (69) yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda, sistem kayıtlarında yalnızca eşi ve iki çocuğunun bulunduğu, ancak eşiyle yaklaşık 30 yıldır ayrı yaşadığı ve çocuklarıyla görüşmediği tespit edildi. Şahsın son olarak İstanbul'da bulunduğu ve tekstil ticaretiyle uğraştığı bilgisine ulaşan ekipler, mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirdikleri saha çalışmalarında işlerinin bozulması nedeniyle yeniden Bursa'ya döndüğünü belirledi.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, sistem kayıtlarında yer almayan yeğeninin Yıldırım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde bir adreste kaldığını tespit etti. Söz konusu adrese yönelik yapılan kontroller sırasında ikamet önünde bulunan R.E., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında 5 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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