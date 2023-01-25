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13 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

3. Sayfa Haberleri

13 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

20 yıl önce kardeşini öldüren cinayet faili Arnavutköy Jandarma Suç Araştırma Timinin yaptığı araştırma sonunda yakalandı.

20 yıl önce kardeşini öldüren cinayet faili Arnavutköy Jandarma Suç Araştırma Timinin yaptığı araştırma sonunda yakalandı. Adliyeye sevk edilen katil tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 2003 tarihinde Arnavutköy Alibeyköy'de kardeşi Zeynep Mengücek ile girdiği tartışma sonrasında kardeşini öldürerek olay yerinden kaçan Erkan Mengücek, kaçmıştı. 30 yıl kesinleşmiş cezası olan Mengücek, 13 yıldır aranıyordu. Aranan şahıs Arnavutköy İlçe Jandarma Suç Araştırma Timinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Ataşehir 'de olduğu tespit edildi.

Erkan Mengücek, yapılan operasyon ile yakalandı. Yakalanan cinayet zanlısı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Arnavutköy 3. Sayfa Haberler

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