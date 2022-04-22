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13 Yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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13 Yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 13 yıl ağır hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

13 Yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 13 yıl ağır hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Muratlı'da uygulama yapan jandarma ekipleri, hareketlerinden şüphelenilen İ.A. adlı şahsın GBT sorgusunu yapınca, şüphelinin yaklaşık 20 suç kaydının bulunduğunu, hakkında yaklaşık 13 yıl kesilmiş ağır hapis cezasının olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şahıs, jandarma karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Muratlı Adliyesi'ne çıkarılan İ.A., tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Şahsın hırsızlıktan yaralamaya, mala zarar vermeden ateşli silahlar kanununa muhalefete kadar birçok suç kaydının bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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