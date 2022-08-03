13 yaşındaki kayıp çocuk kent merkezinde bulundu

Sivas'ta kayıp olarak aranan çocuk, köyden uzakta kent merkezinde bulundu. Çocuğun geceyi bir caminin avlusunda geçirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde kent merkezine bağlı Serpincik köyünde bir anda ortadan kaybolan 13 yaşındaki Mehmet Demir için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Kayıp çocuk, köyden uzakta kent merkezinde annesi tarafından bulundu. Çocuklarına kavuştukları için mutlu olduğu görülen aile, jandarma ekiplerince köye götürüldü. 13 yaşındaki çocuğun canı sıkıldığı için kent merkezine gittiği, geceyi bir caminin avlusunda geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mehmet Demir, sıkıldığı için köyden uzaklaşıp çarşıya geldiğini söyledi.

Baba Ercan Demir ise, çocuğu bulunduğu için mutlu olduğunu ifade etti. - SİVAS