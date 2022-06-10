13 yaşındaki çocuk TikTok videosu çekerken kendini vurdu - Haberler

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13 yaşındaki çocuk TikTok videosu çekerken kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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13 yaşındaki çocuk TikTok videosu çekerken kendini vurdu

Tekirdağ'da dedesinin silahıyla boş bir apartmanın önünde TikTok videosu çeken çocuk, kazara kendini vurdu.

Tekirdağ'da dedesinin silahıyla boş bir apartmanın önünde TikTok videosu çeken çocuk, kazara kendini vurdu.

Olay, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Bedirhan Sokak'taki boş bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dedesine ait silahı alan N.Y. (13) arkadaşı ile birlikte apartman önünde TikTok videosu çekmek istedi. Bu esnada silahın dolu olduğunu fark etmeyen N.Y., silahın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesinin ardından N.Y.'yi Çorlu Devlet Hastanesine sevk etti.

Göğsünden yaralanan N.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve TikTok videosu çekmek için silahla oynadığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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