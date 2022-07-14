13 yaşındaki çocuk arkadaşıyla birlikte evden kaçtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

13 yaşındaki çocuk arkadaşıyla birlikte evden kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
13 yaşındaki çocuk arkadaşıyla birlikte evden kaçtı

Afyonkarahisar'da 13 yaşındaki bir çocuk 14 yaşındaki arkadaşı ile evden kaçarak bir anda ortadan kayboldu.

Afyonkarahisar'da 13 yaşındaki bir çocuk 14 yaşındaki arkadaşı ile evden kaçarak bir anda ortadan kayboldu. Polis ailelerin başvurusu üzerine kayıp çocukları bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olay kent merkezi Kanlıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E.P. (13) isimli çocuk geçtiğimiz 12 Temmuz gecesi ailesi uyuduğu esnada evden kaçtı. Sabah olduğunda çocuklarının evde olmadığını gören aile üyeleri ise bir süre çevrede aradıktan sonra ardından polise başvurarak yardım istedi. Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme ve gelen başvuruları değerlendirmesi ile P.'nin arkadaşı I.Y. için de kayıp başvurusu yapıldığını belirledi. Ekipler ardından otogar, tren istasyonları başta olmak üzere kent merkezinde geniş çağlı bir arama çalışması başlattı. Çocukların evden giderken cep telefonlarını da evlerinde bıraktıkları anlaşıldı. Polis ekiplerinin kayıp çocukları bulmak için başlattıkları arama çalışması devam ederken, aile üyeleri ise sosyal medyadan çocukların bulunması için paylaşımlar yaparak vatandaşlardan yardım istiyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Çocuk 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title