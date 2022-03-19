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13 yaşında hayatının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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13 yaşında hayatının şokunu yaşadı

Uşak'ta iple asılı bulunan karı kocanın, evinde yapılan incelemede cinayet bulgularına rastlanılmadı.

Uşak'ta iple asılı bulunan karı kocanın, evinde yapılan incelemede cinayet bulgularına rastlanılmadı. Anlaşarak ölüme gittikleri belirlenen çiftin acı tablosunu ise ilk olarak 13 yaşındaki kızlarının gördüğü ortaya çıktı.

Dün saat 13.00 sıralarında Sivaslı ilçesine bağlı Eldeniz köyünde ikamet ettikleri evde Yeter Bozkurt (39) ve Hüseyin Bozkurt (40) çiftinin asılı cesetleri bulunmuştu. Çiftin cesetleri Uşak Adli Tıp Merkezinde incelemeye alınmıştı. Evde ekipler tarafından yapılan incelemede çiftin cinayete kurban gittiği yönünde herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve birlikte karar vererek ölüme gittikleri belirlendi.

Küçük kıza büyük şok

18 yaşında oğlu ve 13 yaşında kızı olduğu belirlenen çiftin acı tablosunu ise ilk olarak küçük kızlarının gördüğü ve komşularına haber vererek ekiplerin çağrıldığı öğrenildi. Bozkurt çiftinin cenazelerinin ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumunda inceleme altında olduğu belirtildi. - UŞAK

13 yaşında hayatının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivaslı, Bozkurt, Cinayet, Uşak, 3. Sayfa, Haberler

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