13 ayrı hırsızlıktan aranan şahıs, çalıştığı iş yerinde yakalandı 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Serik ilçesinde 13 ayrı hırsızlık suçundan 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, çalıştığı oto tamirhanesinde yakalandı. Antalya'nın Serik ilçesinde 13 ayrı hırsızlık suçundan 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, çalıştığı oto tamirhanesinde yakalandı. Olay, Serik'in Akçaalan Mahallesi sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kısa bir süre önce Gaziantep'ten Serik'e gelen Mustafa Y., sanayi sitesinde oto tamirhanesinde işe başladı. Daha önceden işlediği 13 farklı suçlardan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs için ekipler alarma geçti. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Akçaalan Hisarcık Antalya 3. Sayfa Haberler

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