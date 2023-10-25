12 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

CİNAYET ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tokat'ın Turhal ilçesinde 12 yaşındaki Dursun Efe Andıç'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltı alınan Umut G. emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Umut G.'nin emniyetteki ifadesinde aralarında tartışma çıktığını ve o yüzden öldürdüğünü söylediği iddia edildi. Otopsi işlemeleri Tokat Devlet Hatanesi'nde devam eden Dursun Efe Andıç'ın ise vücudunun farklı noktalarından 4 bıçak darbesi aldığı öğrenildi.

Hasan Andıç ve Aslıhan Güneş'in yaklaşık bir yıl önce boşandıkları, Dursun Efe'nin tek çocukları olduğu öğrenildi. Aslıhan Güneş'in eniştesi Dincer Kaçmaz, "Geçtiğimiz gün saat 14.30 gibi evden çıkıyor, markete gitmiş. Marketten döndükten sonra anneannesinin yanına gelmiş. 'Ben abilerle bisiklet süreceğim' diyerek çıkmış evden. Gittikten sonra da daha gelmedi. Dün bisikletini bulmuşlardı, annesi gitti baktı bisiklet onundu. Bu sabaha karşı da cansız bedeni bulundu" diye konuştu.