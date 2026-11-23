Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 101 şüpheli yakalandı.

Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemine girme suçlarına yönelik 12 il merkezli operasyonlar düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Adana, Ağrı, Aydın, Bursa, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Mersin, İstanbul, Ordu ve Siirt'te gerçekleştirilen operasyonlarda 101 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 60'ı tutuklandı. 34'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Yakalanan şüphelilere ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"Operasyonlarda müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'ev satış bedeli ve düşük faizli kredi' gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, firmalara yetkisiz erişim gerçekleştirerek şirket içi belgeleri ve kişisel verileri ele geçirdikleri tespit edildi. Ayrıca, Yapay Zeka Destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda; yasa dışı silah satışı ve teşhirine yönelik 765, organize suç örgütleri ve tetikçilik suçlarına yönelik 44, uyuşturucu satışı ve özendirici içeriklere yönelik 55, müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik 93, siber trafik suçlarına yönelik 267 olmak üzere toplam bin 224 hesap ve şahıs tespit edildi. Terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda ise toplam 728 hesap ve şahıs tespit edildi. Bu kapsamda sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlara yönelik 4 bin 404 hesap ve şahıs tespit edildi. Bin 177 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı