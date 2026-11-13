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116 suçtan aranan suç örgütü elebaşı Sercan Sayal İzmir'de adliyeye sevk edildi

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116 suçtan aranan suç örgütü elebaşı Sercan Sayal İzmir'de adliyeye sevk edildi Haber Videosunu İzle
116 suçtan aranan suç örgütü elebaşı Sercan Sayal İzmir'de adliyeye sevk edildi
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116 suçtan aranan organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranırken Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildi. İzmir'de emniyetteki işlemleri tamamlanan Sayal, adliyeye sevk edildi.

116 suçtan aranması bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilmesinin ardından İzmir'de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçları başta olmak üzere 116 ayrı suçtan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Türk Hava Yolları'nın TK1844 sefer sayılı, TC-LGS kuyruk numaralı uçağıyla Yunanistan'dan getirilen Sayal, dün saat 14.11'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Ardından İzmir'e getirilen Sayal, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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