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116 suçtan aranan organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Yunanistan'dan getiriliyor

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116 suçtan aranan organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Yunanistan'dan getiriliyor
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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan ve 116 suçtan kaydı bulunan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilmekte olduğunu açıkladı. Bakanlık, Sayal'ın uluslararası seviyede arandığını ve 116 suçtan kaydı bulunduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: "Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü Elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'dan Ülkemize Getiriliyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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