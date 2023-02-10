Üye Girişi
Haberi Paylaş

116. saatte inanılmaz kuruluş

3. Sayfa Haberleri

116. saatte inanılmaz kuruluşKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta depremde sonrası Trabzon Caddesi Emek Apartmanı'nda enkaz altında kalan 35 yaşındaki Adnan Yaşar 116. saatte ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

116. saatte inanılmaz kuruluş

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta depremde sonrası Trabzon Caddesi Emek Apartmanı'nda enkaz altında kalan 35 yaşındaki Adnan Yaşar 116. saatte ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Adnan Yaşar Trabzon 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title