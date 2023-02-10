116. saatte inanılmaz kuruluş 3. Sayfa Haberleri 116. saatte inanılmaz kuruluşKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta depremde sonrası Trabzon Caddesi Emek Apartmanı'nda enkaz altında kalan 35 yaşındaki Adnan Yaşar 116. saatte ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. 116. saatte inanılmaz kuruluş KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta depremde sonrası Trabzon Caddesi Emek Apartmanı'nda enkaz altında kalan 35 yaşındaki Adnan Yaşar 116. saatte ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Adnan Yaşar Trabzon 3. Sayfa Haberler

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