11 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Taşköprü'de Yakalandı

11 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Taşköprü'de Yakalandı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 'tasarlayarak öldürme' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan S.K. yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, "tasarlayarak öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesi'ne sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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