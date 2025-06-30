11 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Taşköprü'de Yakalandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 'tasarlayarak öldürme' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan S.K. yakalanarak tutuklandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, "tasarlayarak öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesi'ne sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa