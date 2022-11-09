11 yaşındaki çocuğun salıncakta feci sonu 3. Sayfa Haberleri Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki çocuk, bindiği salıncakta ipin boynuna dolanması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Savcılık olayla ilgili inceleme başlattı. Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesinde yaşanan olayda, 11 yaşındaki A. K. bahçelerindeki salıncağa bindi. Bu sırada salıncağın ipinin dolanması sonucu boğulan çocuk çevredekilerin yardımı ile dolandığı ipten kurtarılarak hemen hastaneye kaldırıldı. KURTARILAMADI Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan A. K. hayatını kaybetti. Otopsi işlemeleri tamamlanan çocuğun cenazesi Ayvalı Mahallesindeki mezarlıkta defnedilirken, savcılık olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya Darende 3. Sayfa Haberler

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