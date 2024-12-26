11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlama anı kamerada
11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlama anı kamerada BALIKESİR Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasındaki 11 kişinin öldüğü patlama anı saniye saniye kameralara yansıdı.
11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlama anı kamerada
BALIKESİR Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasındaki 11 kişinin öldüğü patlama anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa