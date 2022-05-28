11 ayrı suçtan aranıyordu jandarma ekiplerince yakalandı - Haberler

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11 ayrı suçtan aranıyordu jandarma ekiplerince yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
11 ayrı suçtan aranıyordu jandarma ekiplerince yakalandı

11 ayrı suç dosyasından toplamda 18 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 yaşındaki S.Y., Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

11 ayrı suç dosyasından toplamda 18 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 yaşındaki S.Y., Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Karapürçek ilçesi Meşepınarı Mahallesinde jandarma komutanlığına bağlı asayiş timleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. (28) isimli şahıs gözaltına alındı. 11 ayrı suç dosyasından toplamda 18 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y., adli işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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