106 yıl 9 ay hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı

Kayseri'de çok sayıda 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 106 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 35 yaşındaki kadın, polis tarafından yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 106 yıl 9 ay hapis cezası bulunan T.Ç. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda Kayseri, Antalya ve Amasya'da 6 arama kaydı olduğu belirlenen firari, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan T.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
