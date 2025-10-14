106 yıl 9 ay hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı
Kayseri'de çok sayıda 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 106 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 35 yaşındaki kadın, polis tarafından yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 106 yıl 9 ay hapis cezası bulunan T.Ç. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bu kapsamda Kayseri, Antalya ve Amasya'da 6 arama kaydı olduğu belirlenen firari, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan T.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa