Haberler

10 Yıl Sonra Kadın Cinayeti Zanlısı Yakalandı

10 Yıl Sonra Kadın Cinayeti Zanlısı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 10 yıl önce işlenen kadın cinayetinin zanlısı, JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları paylaştı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 10 yıl önce yaşanan kadın cinayetinin zanlısı, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'da bir kadın cinayetinin failinin JASAT ekiplerince tespit edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "9 Ağustos 2015'te Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir mağara içerisinde tanınmayacak biçimde bir ceset bulunmuş ancak kimliği belirlenememişti. Yapılan çalışmalar sonucu maktulün kimliğinin G.B. olduğu belirlenmişti. Bunun ardından tam 10 yıl sonra JASAT ekiplerimiz yeni yöntemlerle tekrar bu cinayetin failinin peşine düştü. M.B. isimli erkek şahsın cinayeti işlediği tespit edildi. Yakalandı, adalete teslim edildi" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon

Mısır'daki zirve sonrası Erdoğan'dan kameralar önünde tarihi imza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Meloni'ye: Senin güzel olduğunu söylememe alınmazsın değil mi?

"ABD'de bir kadına bunu desem, siyasi kariyerimin sonu olur"
Tarih belli oldu! Türkiye ülke genelinde 5G'ye geçiyor

Devrim gibi değişimin tarihi belli oldu! Tüm Türkiye'de hayata geçecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.