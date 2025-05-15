10 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Bağ Evinde Yakalandı

10 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Bağ Evinde Yakalandı
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Samsun'da 'silahlı yağma' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan S.T., saklandığı bağ evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs bağ evinde yakalandı

SAMSUN - Samsun'da "silahlı yağma" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı bağ evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla silahla yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. S.T.'nin 19 Mayıs ilçesinde bir bağ evinde saklandığı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda S.T., 1 adet ruhsatsız av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

2008 yılında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan da işlem yapılan S.T., adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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