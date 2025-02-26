10 Yıl 10 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Samsun'da Yakalandı

Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma tarafından yapılan araştırmada, hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.Ö. yakalandı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan S.Ö., Çarşamba Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN