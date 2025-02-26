10 Yıl 10 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Samsun'da Yakalandı

Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma tarafından yapılan araştırmada, hakkında "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İ.G. (58) yakalandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan İ.G., Çarşamba Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN