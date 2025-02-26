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10 Yıl 10 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Samsun'da Yakalandı

10 Yıl 10 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Samsun'da Yakalandı
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İ.G. jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma tarafından yapılan araştırmada, hakkında "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İ.G. (58) yakalandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan İ.G., Çarşamba Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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