10 Yaşındaki Otizmli Onurcan Özdemir için Arama Çalışmaları Sürüyor

10 Yaşındaki Otizmli Onurcan Özdemir için Arama Çalışmaları Sürüyor
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Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i bulmak için ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. Dördüncü günü geride kalan arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanmadı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 4 gün önce kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta ailesiyle Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor. Onurcan Özdemir'i arama çalışmalarında ekip sayısı artırıldı. Özdemir'in kaybolduğu kırsal Hasanoğlu ve Elif mahalleleri civarındaki fıstık bahçelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Fırat Nehri civarındaki mağaraları da didik didik arıyor.

Aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı

Ekipler, dördüncü gün özellikle Fırat Nehri ve çevresinin yanı sıra bölgedeki mahallelerde yoğun çalışma yaparken herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi. Arama çalışmalarına AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucuları ile İHA ve dronlar da destek veriyor. Aramalarda hassas burunlu köpekler kullanılıyor.

Aramalar sırasında her noktaya, özellikle mağara ve ağaçlık alanlara titizlikle bakılırken çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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