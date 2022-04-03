Ailesiyle sahur yaptıktan sonra uyuyan 10 yaşındaki Muhammed, yatağında ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'nde ailesiyle birlikte sahur yaptıktan sonra uyuyan 10 yaşındaki Muhammed Durmuş sabah yatağında ölü bulundu. Durmuş'un kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor.
Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana gelen olayda Turan ve Himail Durmuş çifti ile 3 çocukları sahur yaptıktan sonra uyudu.
SAHUR YAPTIKTAN SONRA UYUDU, BİR DAHA UYANMADI
Sabah uyanan çift, Muhammed'i yataklarında hareketsiz buldu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Muhammed Durmuş'un cenazesi, otopsi için Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazı Cı - 3. Sayfa