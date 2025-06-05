10. Yargı Paketi ile Cezaevlerinden Tahliyeler Başladı

10. Yargı Paketi ile Cezaevlerinden Tahliyeler Başladı
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10. Yargı Paketi ile Cezaevlerinden Tahliyeler Başladı
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Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler gerçekleşmeye başladı. Mahkum yakınları, Sincan Ceza İnfaz Kurumları önünde toplanarak sevinçlerini paylaştı.

10'uncu yargı paketinin yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler başladı

ANKARA - "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyelerin başlaması üzerine mahkum yakınları cezaevi önünde toplandı. Oğlunun 3 ay kala tahliye olması üzerine konuşan mahkum yakını Şener Dinler ise, bayramı beraber geçireceği için mutlu olduğunu ifade etti.

Cezasının bitmesine 75 gün kala, yasadan yararlanarak tahliye olan Ümit Aytekin ise, "Tüm mahkum yakınlarının, mahkumların, eşlerinin, çocuklarının herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Buna vesile olan kişilerin de Allah yardımcısı olsun, onlardan da Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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