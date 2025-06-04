10 İlde Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonu: 93 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 93 şüpheli yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 10 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Yerlikaya yaptığı paylaşımda operasyona dair görüntülere yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"10 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 93 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 37'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi veren Yerlikaya şöyle devam etti:

"İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Elazığ, Zonguldak, Yalova, Ardahan, Eskişehir ve Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden 'yatırım, faizsiz kredi, araç kiralama ve ev satışı' gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırmak, yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırmak, sahte kripto para işlemleriyle haksız kazanç sağlamak, sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek, kişisel bilgileri ele geçirerek banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktarmak, vatandaşlarımızı arayarak isimlerinin FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyip hesaplarından yüklü miktarda para transferi yaptırmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Sanal dünyadaki güvenliğimiz için Siber Devriyelerimiz 7/24 görev başında. Dijital suçlarla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." - ANKARA