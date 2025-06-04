10 İlde Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonu: 93 Şüpheli Yakalandı

10 İlde Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonu: 93 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 il merkezinde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında toplam 93 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 24 şüpheli tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 93 şüpheli yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 10 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Yerlikaya yaptığı paylaşımda operasyona dair görüntülere yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"10 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 93 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 37'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi veren Yerlikaya şöyle devam etti:

"İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Elazığ, Zonguldak, Yalova, Ardahan, Eskişehir ve Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden 'yatırım, faizsiz kredi, araç kiralama ve ev satışı' gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırmak, yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırmak, sahte kripto para işlemleriyle haksız kazanç sağlamak, sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek, kişisel bilgileri ele geçirerek banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktarmak, vatandaşlarımızı arayarak isimlerinin FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyip hesaplarından yüklü miktarda para transferi yaptırmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Sanal dünyadaki güvenliğimiz için Siber Devriyelerimiz 7/24 görev başında. Dijital suçlarla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
İngiltere, Ukrayna'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor

İngiltere'nin bu hamlesi Rusya'yı çok kızdıracak
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.