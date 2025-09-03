Haberler

10 Günlük Bebek 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

10 Günlük Bebek 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Artvin'in Arhavi ilçesinde 10 günlük bir bebek, babasının kucağındayken 5. kat balkonundan düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde 10 günlük bir bebek, yaşadığı apartmanın 5. katından, babasının kucağından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba B.T., yaşadığı evin balkonuna kucağında 10 günlük G.T.'yi alarak çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle G.T., babasının kucağındayken 5. kattan yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen G.T. kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
