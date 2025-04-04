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1 yaşındaki oğlu babasının küllerini yedi, anne şoke oldu

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İngiltere'de bir anne salona döndüğünde 1 yaşındaki bebeğinin babasının küllerini yediğini fark edince şoke oldu. Kadın, babasının kara mizah sevdiğini ve hayatta olsaydı durumu kahkahayla karşılayacağını söyledi.

İngiltere'nin Lincolnshire kentinde çamaşırları kirliye atmak için evin üst katına çıkan Natasha Emeny isimli kadın, oturma odasına gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. 1 yaşındaki oğlu Koah'ı küllerle kaplı bir halde bulan Emeny, durumu fark eder etmez cep telefonuna sarıldı. O anları kayda alan kadın daha sonra TikTok hesabından paylaştı.

"OĞLUM BABAMIN KÜLLERİNİ YEDİ"

New York Post'ta yer alan habere göre; oğlunun bilmeden babasının küllerini yediğini anlatan Natasha Emeny, "Ne olduğunu bir süre sonra anladım" dedi. Emeny söz konusu videoyu, "Oğlunuz babanızı yediğinde" ifadesiyle paylaştı. Görüntülerde bebeğin yüzünün kül içinde kaldığı, kadının ölmüş babasının küllerinin konulduğu dekoratif kabın boş olduğu ve küllerin etrafa saçılmış halde olduğu görüldü. Emeny videoda, "Oğlum babamın küllerini yedi" ifadelerini kullandı. Söz konusu kabı yüksek bir yerde muhafaza ettiğini anlatan kadın, oğlunun buraya erişmeye boyunun yetmeyeceğini düşündüğünü ama yanıldığını anladığını söyledi.

HEMEN DOKTORA DANIŞTI

Küçük çocuğun külleri yediği için herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı da ifade edilirken, anne doktorlarla konuyla ilgili iletişime geçtiğini, onların da kendisine "Oğlunuza biraz su verin, iyi olacaktır" dediğini anlattı.

"BABAM HAYATTA OLSA KAHKAHA ATARDI"

Söz konusu video, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Bir kişi, "Lütfen bunun bir 1 Nisan şakası olduğunu söyleyin" diye yazdı. Emeny ise buna yanıtında, "Keşke öyle olsaydı" ifadelerini kullandı. Emeny, babası hayatta olsaydı onun da bu duruma güleceğini söyleyerek, "O da bunun karşısında kesinlikle kahkaha atardı; kara mizahı severdi" dedi.

1 yaşındaki oğlu babasının küllerini yedi, anne şoke oldu
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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