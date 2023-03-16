1 haftada 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Aydın genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde 1 haftada toplam 23 kilo 528 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 9 kişi tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 1-12 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 103 olay ortaya çıkarıldı. Bu çerçevede 150 şüpheli hakkında işlem yapılırken 9 şüpheli tutuklandı, 3 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 20 bin 46,06 gram kubar esrar, 35 gram toz esrar, 3 bin 378,17 gram metamfetamin, 141 adet sentetik ecza, 8,97 gram eroin, 9,20 gram sentetik kannabinoid, 4,37 gram kokain, 47 adet extacy hap, 99 adet diğer sentetik haplar, 47 gram skunk ve 332 kök kenevir ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN