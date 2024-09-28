1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek

Fatih'te motosikletin çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi. Motosiklet sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçarken güvenlik kameralarından tespit edilen sürücünün kimliği belirlendi. Sürücünün emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. bir motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İKİ ARACIN ARASINDAN ÇIKAN ÇOCUK YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEDİ

Alınan bilgiye göre, dün Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak'ta ilerleyen motosiklet, park halindeki iki aracın arasından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen 1,5 yaşındaki çocuğa çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ailesinin hastaneye götürdüğü çocuk, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

KAÇAN SÜRÜCÜNÜN EMNİYETTE SUÇ KAYITLARI VAR

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan sürücünün Burhanettin T. olduğunu tespit etti. Emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.