Edremit Körfezi'nde kayıp kişilerin aranması çalışmalarına 24 saat aralıksız devam ediliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası sonrası alabora olarak batan teknede bulunan kayıp iki kişinin aranması çalışmalarına 24 saat ara verilmeden devam ediliyor.

3 gün önce saat 20.22'de içinde bulundukları fiber tekne ile denize açılan ve motor arızası sonucu şiddetli fırtınada sürüklenerek alabora olup batan teknede kayıp olan iki kişi için çalışmalar gün boyu devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, Polis ve Jandarma ekipleri gün boyu karadan, denizden ve havadan arama faaliyeti gerçekleştirdi. Edremit Körfezi'nin tamamını kapsayacak şekilde olay anından itibaren kesintisiz olarak yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde 6 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 3 kara aracıyla toplam 98 personel görev yapıyor. Su altını görüntülemek amacıyla ROV cihazı ve yandan taramalı sonar kullanıldı, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalış ekiplerinin de katılımıyla çalışmalar sürdürüldü. Zaman zaman bölgede devriye gezen Sahil Güvenlik uçağı ise Kuzey Ege açıkları üzerinde deniz taraması yaptı.

Kazazedelerin yakınları ise gün boyu bölgeden ayrılmadı ve çalışmaları yakından takip etti. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "Şu ana kadar kayıp iki vatandaşımızı arama ve kurtarma çalışmalarında bir sonuca ulaşılamamıştır. Çalışmalar 24 saat esasına göre büyük bir titizlikle sürdürülmektedir." denildi.

Kazazede yakınlarından İsmail Ünsal, "Bende meraktayım. Hala beklemekteyiz. Arkadaşlarımız. Güzel bir esnaftı. Bende sabah akşam buraya gelip gidiyorum. Hala beklemekteyiz. Arama çalışmaları bugün de sonuç vermedi ona çok üzülüyorum." dedi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer unsurlar ise gece boyunca Edremit Körfezi'nde devriye gezerek arama çalışmalarına devam edecek. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa