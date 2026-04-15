Arnavutköy'de kasap önündeki dondurma dolabından hırsızlık: 3 çocuk yakalandı

Arnavutköy'de bir kasap önünde bulunan dondurma dolabından gece saatlerinde ürün aldığı iddia edilen 3 çocuk, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Dolabın kapağının açık bırakılması nedeniyle çok sayıda ürünün de eriyerek kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Gelibolu Caddesi üzerinde bulunan bir kasap önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen 3 çocuk, dondurma dolabının kapağını açarak içerisinden ürün aldı. Çocukların bir süre sonra tekrar gelerek aynı şekilde dolaptan dondurma aldığı öne sürüldü.

Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olayın ardından yapılan ihbar üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 3 çocuk yakalanarak Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

"Dolabın kapağını açık bıraktıkları için ürünler eridi"

İşletme sahibi Mehmet Reşat Görgüz, "Akşam saatlerinde dükkanımızı kapatıp eve gittik. Saat 22.00 sıralarında buraya gelmişler. Bir grup çocuk dolabın kapağını açıp dondurma almış. Daha sonra gidip tekrar gelmişler. Bu şekilde birkaç kez gidip gelmişler. Yaklaşık 2 bin TL'lik zararımız var. Sadece dondurma almaları değil, dolabın kapağını açık bıraktıkları için içerdeki dondurmaların hepsi eriyerek kullanılamaz hale geldi. Biz de şikayetçi olduk. Bu yaşta böyle bir alışkanlık kazanmalarını istemiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekleri ağza getiren sakatlık

Yürekleri ağza getiren an! Dakikalar sonra yaşanan daha da acayip
Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali

Avrupa ülkesinden şok! NATO'dan çıkmaya hazırlanıyorlar
Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez

Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?

LGS çıkışındaki röportajıyla biliniyordu! Kazancı dudak uçuklattı
Gerilim tavan yaptı! Meloni'den Trump'ı küplere bindirecek nükleer cevap

Meloni'den Trump'ı küplere bindirecek nükleer resti