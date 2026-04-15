Haberler

Ayasofya Camii'nde provakasyon

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yunanca "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı Bizans bayrağıyla eylem yapan Yunanlı 2 kişi yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, eylem anı kameraya yansıdı.

Olay, 09 Nisan 2026 tarihinde saat 15.20 sıralarında Ayasofya Camii içerisinde meydana geldi. 2 Yunanlı kişi camii içerisinde montlarının içine gizledikleri Yunanca "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı Bizans bayrağıyla eylem yapıp video kayıt yaptılar. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri M.M.(35) ve K.M.(42) isimli şahısları gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli şahıslar "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan 11 Nisan 2026 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekleri ağza getiren sakatlık

Yürekleri ağza getiren an! Dakikalar sonra yaşanan daha da acayip
Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali

Avrupa ülkesinden şok! NATO'dan çıkmaya hazırlanıyorlar
Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez

Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?

LGS çıkışındaki röportajıyla biliniyordu! Kazancı dudak uçuklattı
Yine Anfield yine skandal! Herkesin aklına Noa Lang geldi

Noa Lang’dan sonra Liverpool stadında bir skandal daha!