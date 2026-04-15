Ayasofya Camii'nde provakasyon

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yunanca "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı Bizans bayrağıyla eylem yapan Yunanlı 2 kişi yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, eylem anı kameraya yansıdı.

Olay, 09 Nisan 2026 tarihinde saat 15.20 sıralarında Ayasofya Camii içerisinde meydana geldi. 2 Yunanlı kişi camii içerisinde montlarının içine gizledikleri Yunanca "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı Bizans bayrağıyla eylem yapıp video kayıt yaptılar. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri M.M.(35) ve K.M.(42) isimli şahısları gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli şahıslar "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan 11 Nisan 2026 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı