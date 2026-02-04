Haberler

İstanbul merkezli 8 ilde borsa manipülatörlerine yönelik operasyon: 19 gözaltı

Güncelleme:
İstanbul merkezli 8 ilde borsa manipülatörlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda borsayı manipüle eden bazı kişiler için operasyon başlatıldı. Sosyal medya üzerinden bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında ve pay piyasasını etkilediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Elazığ, Ordu, Amasya dahil 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
