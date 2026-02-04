Haberler

İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da çalıştığı binanın 5'inci katından düşen 35 yaşındaki inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Olay, Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede inşaat halinde olan binada çalışan 35 yaşındaki Nidal İsmail, 5'inci kattan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerde inşaat işçisinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin inşaat alanındaki çalışmalarının ardından inşaat işçisinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni uyuşturucu operasyonu! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Kan donduran rapor! Sokağa inenlere tecavüz edip tek tek yakmışlar
Paylaşımlar bomba! Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu

Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu
Karadeniz'in en büyüğü! Samsun'a 1.7 milyar liralık dev yatırım

Karadeniz'in en büyüğü olacak! O ilimize dev yatırım
Türk futbolunda görülmemiş olay! 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı

Türk futbolunda görülmemiş olay! Böylesi bir daha yaşanır mı bilinmez
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Kan donduran rapor! Sokağa inenlere tecavüz edip tek tek yakmışlar
PFDK sevkleri belli oldu! TFF'den Milan Skriniar kararı

TFF'den Skriniar kararı
Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

Ülke şokta! Devrik lider Kaddafi'nin oğlu suikastla öldürüldü