Haberler

Yanan evden tabancasını almak isterken alevler içinde kalan emekli polis hayat mücadelesini kaybetti

Yanan evden tabancasını almak isterken alevler içinde kalan emekli polis hayat mücadelesini kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da yaşadığı ahşap ev alevlere teslim olan emekli polis memuru Talip Bulut, yanan evden beylik tabancasını almak isterken yanarak ağır yaralandı. Bulut, yanık tedavi merkezinde 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yangın; Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde yaşandı. Polislik mesleğinden emekli olduktan sonra memleketine yerleşen ve çiftçilik yapmaya başlayan Talip Bulut'un yaşadığı ahşap çiftlik evi alevlere teslim oldu. Can havliyle kendini dışarı atan Bulut, beylik tabancasını almak için girdiği evde alevler içerisinde kaldı. Vücudunda yanıklar oluşan Bulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı. Bir hafta boyunca tedavisi devam eden Bulut, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bulut'un gün içerisinde Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni uyuşturucu operasyonu! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak

ABD, İran'ın talebini kabul etti! Trump'tan jet açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PFDK sevkleri belli oldu! TFF'den Milan Skriniar kararı

TFF'den Skriniar kararı
Norveç monarşinin devamını seçti

Mide bulandıran sapkınlığa rağmen, cumhuriyeti reddettiler
Karadeniz'in en büyüğü! Samsun'a 1.7 milyar liralık dev yatırım

Karadeniz'in en büyüğü olacak! O ilimize dev yatırım
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Kan donduran rapor! Sokağa inenlere tecavüz edip tek tek yakmışlar
PFDK sevkleri belli oldu! TFF'den Milan Skriniar kararı

TFF'den Skriniar kararı
Paylaşımlar bomba! Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu

Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu
Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

Ülke şokta! Devrik lider Kaddafi'nin oğlu suikastla öldürüldü