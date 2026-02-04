Haberler

Çocuk müstehcenliğiyle mücadele operasyonunda 47 şüpheli yakalandı

Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, çevrimiçi iletişim uygulamaları üzerinden küçük yaşta çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini temin ederek satın almak ve bu verileri dijital ortamda depolamakla suçlanıyor.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda yapılan çalışmalarda, çevrimiçi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depolayan şüpheli kişiler tespit edildi.

Dijital materyalleri üzerinde inceleme işlemleri tamamlanan ve suça konu içerik tespit edildikten sonra bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Birçok adrese yapılan peş peşe baskınlarda 47 kişinin "şüpheli" olarak gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dahil tüm teknolojik cihazlara el konulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 47 şüpheli, ifadeleri alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi yerleşkesinde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Zanlıların ifade işlemlerinin ilerleyen saatlerde başlayacağı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
