Sultanbeyli'de otomobil araçların üstünden uçup iş yerine girdi: Kaçan sürücü yakalandı

Güncelleme:
Sultanbeyli'de sabaha karşı kontrolden çıkan bir otomobil, önce bir yayaya çarptı, ardından 4 aracın üzerinden geçerek bir binanın girişindeki iş yerine daldı. Takla atan aracın kaçan sürücüsü Osman K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman K. idaresindeki 34 ZTV 23 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yoldaki bir yayaya çarptı, daha sonra savrulan araç park halindeki 4 otomobilin adeta üzerinden geçerek bir binanın giriş katında bulunan iş yerine çarparak durabildi.

Kaza sonrası takla atan araçtan çıkan sürücü Osman K. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücü Osman K.'nın peşine düşen polis ekipleri, şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kazada, otomobilin çarptığı iş yerinde ve üzerinden geçtiği 4 araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
