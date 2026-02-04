Haberler

Samandağ'da hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Samandağ'da hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı
Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası aranan G.Y. ile yine aynı suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan O.S. Samandağ'da yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
