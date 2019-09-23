23.09.2019 11:46

İbrahim Çeçen (IC) Vakfının organize ettiği 3. Minikler Futbol Şenliği sona erdi.

IC Vakfından yapılan açıklamada, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen futbol şenliğinin Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Halı Saha Tesisleri'nde yapıldığı belirtildi.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitenin sosyal tesis açısından önemli bir hale geldiğini söyledi.

Karabulut, "Üniversitemizde spor tesisi sayısı önemli aşama kat etti. Yüzme havuzlarımızdan Ağrı halkının yanı sıra tüm miniklerimiz ücretsiz olarak faydalandı. Halkı üniversite ile bütünleştirmek için gereken tüm çalışmaları yapıyoruz. Etkinlikler dolayısı ile projenin tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

IC Vakfı Müdürü Meral Dinçer ise etkinlikte Ağrı'daki minik çocukları sporla tanıştırmak istediklerini belirterek, "Bunu başardığımıza inanıyorum. İnşallah gelenekselleşerek de devam edecektir. Bir sonraki organizasyonu daha fazla katılımcı ile gerçekleştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

170 sporcunun iki gün süren mücadelesinde Ağrı Alpaslan Ortaokulu birinci, Kasım Bayram Ortaokulu ikinci, Karasu Ortaokulu üçüncü, Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu dördüncü oldu.

Sporculara Ağrı Spor tarafından maç bileti hediye edilmesiyle son bulan programa, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Ağrı Barosu Başkanı Salih Aydın, ASKF Başkanı Erkan Kösedağ ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA