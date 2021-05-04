3 Mayıs 2021 Haberleri
3 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eşinden boşanıyor
- Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel
- Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler
- Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti
- Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
- Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
- Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı
- Süper Lig'de Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti
- 13'üncü kattan düşen 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
- 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti
- Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek
- Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti
- Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin terörist mevzilerini imha ettiği görüntüler kamerada
- Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış
- Yatak odasına giren yılan, görenleri korkuttu
- Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor
- Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler
- Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi
- Almanya'da Ayşe Teyze 1 Mayıs fenomeni oldu, balkondan herkesi selamladı
- Yangın nedeniyle küle dönen evde, ilk günkü gibi duran 2 adet Kur'an-ı Kerim bulundu
- Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı
- Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var
- Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız
- Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla
- Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç, polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı
- Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor
- Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından her şeyi sildi
- Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
- Kanarya şampiyonluk yolunda inat etti! Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u 3-1 yendi
- Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
- 'Sarallar' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
- Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı
- Rum lider Anastasiadis'in hadsiz sözlerine Ömer Çelik'ten yanıt: Zihniyeti bozuk
- 41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu
- Korona aşısı olmaya gitti, eve dönerken kaza yapıp yaşamını yitirdi
- Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu
- Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı
- Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi
- Görüntüler tepki toplamıştı! Kuralları hiçe sayıp parti düzenleyen otel Valilik kararıyla kapatıldı