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Füze gibi vurdu! Ziyech'ten harika gol

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Galatasaray'ın son haftalarda parlayan yıldızı Hakim Ziyech, gollerine Sivasspor maçında da devam etti. 2 gol atan Faslı yıldız, 61. dakikada harika bir gole imza attı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılıların son haftalardaki parlayan yıldızı Hakim Zİyech, harika bir gole imza attı.

FÜZE GÖNDERDİ

Paslaşamalar sonrasında savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Hakim Ziyech, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 61. dakikada kendisinin 2., takımının ise 4. golünü atan Faslı yıldız, son haftalardaki skor katkısıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Hakim Ziyech Galatasaray Sivasspor Hakim Spor Haberler

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