Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'ndaki müsabaka 2-2 beraberlikle tamamlandı.

MAÇ GOLLERLE BAŞLADI

Karşılaşmaya 2 takım da hızlı başladı. Çaykur Rizespor, 5. dakikada kullanılan kornerde Olawoyin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 2 dakika sonra cevap veren siyah-beyazlılar, yine bir köşe vuruşunda Colley ile bulduğu golle durumu 1-1'e getirdi.

SEMİH'İN GOLÜ SAYILMADI

Skora dengeyi getirdikten sonra baskısını arttıran Beşiktaş, 10. dakikada Semih Kılıçsoy ile 2-1 öne geçmeyi başardı. İlk etapta golü geçerli sayan karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, VAR incelemesinin ardından topun dışarıdan geldiği tespit ederek golü geçersiz saydı. İlk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA DA ARKA ARKAYA GOLLER

Karşılaşmanın 65. dakikasında bu kez öne geçen taraf, Milot Rashica'nın kafa golüyle Beşiktaş oldu. Çaykur Rizespor'un bu gole yanıtı gecikmedi ve Emirhan Topçu'nun kafa golüyle skora yine denge geldi.

SON DAKİKADA 3 PUAN

Beşiktaş, 90+7'de Worrall ile golü buldu ve sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.